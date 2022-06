La transformation du lait bio à la ferme des P’tits korrigans à Cast

Comme pour beaucoup de gens, le premier confinement de la pandémie de Covid-19 a conduit Laurence Rannou à s’interroger sur sa vie, notamment professionnelle. Sans oublier sa fille de 17 ans qui demandait : « mais dans quel état vous nous laisserez la planète ? ». Laurence s’est dit alors qu’à 45 ans elle pouvait faire davantage pour lutter contre le changement climatique et l’effondrement de la biodiversité. Son mari André, éleveur laitier à la tête d’un cheptel de 70 vaches, était passé en agriculture biologique en 2016. Pour favoriser encore davantage les circuits courts de l’alimentation, Laurence s’est dit que la transformation du lait à la ferme serait un plus.

S’appuyer sur les réseaux agricoles

Comme elle travaillait dans le marketing et la communication (pour l’agence de développement touristique Finistère 360°) elle avait quelques compétences utiles. Mais c’est le réseau Invitation à la ferme auquel adhérait son mari qui a aidé à concrétiser son idée. En s’appuyant sur les expériences d’autres éleveurs laitiers du réseau, elle s’est orientée vers la production de yaourts, crèmes desserts et fromages blanc. Les études réalisées par le réseau lui ont permis d’affiner ses recettes. 12 produits sont aujourd’hui fabriqués et commercialisés sous la marque les P’tits korrigans, dans un rayon de 80 kilomètres autour de la ferme basée à Cast.

Après avoir fait construire un laboratoire de transformation, Laurence s’est formée grâce au Groupement des agriculteurs biologiques (notamment aux règles sanitaires) ; elle a rapidement recruté une salariée pour la seconder. En s’appuyant sur son premier métier et avec l’aide de la Maison de la bio en Finistère, elle s’est chargée en amont de la prospection et elle continue à faire connaître ses produits, jusqu’à mener des animations dans les différents magasins (de l’épicerie à la grande surface) le vendredi.

Un contact étroit avec les consommatrices et consommateurs

Avec son mari, Laurence veille en effet à rester en contact avec sa clientèle, en recevant aussi une fois par mois dans la ferme, pour la « grande traite ouverte ». Cela permet au passage de faire découvrir les métiers de l’élevage qui auront besoin de vocations dans les prochaines années.

La ferme des P’tits korrigans participe à la fête du lait bio le 12 juin 2022 (sur inscription) : on pourra prendre son petit déjeuner à base des produits de la ferme, se balader sur les terres de l’exploitation et visiter la ferme.