“Comme un fil”, un voyage musical au cœur de l’amour à Landerneau et Quimper

Après des débuts dans le théâtre amateur, Véronique Frouté découvre le chant lyrique à son arrivée à Quimper dans les années 80. Depuis, elle n’a de cesse de développer ses expériences dans ce domaine, toujours comme amateur, tout en continuant un travail d’écriture personnel.

C’est au cours d’un stage de chant qu’elle rencontre Pierre Figaro, chanteur lyrique professionnel.

Pierre Figaro est né aux Antilles en 1961, il est arrivé en France à l’âge de 8 ans, rejoignant ses grands-parents installés à Artigues, près de Mirande, dans les années 50. Il commence la musique à 13 ans comme clarinettiste. En 1971, il entre au sein de la musique des équipages de la flotte et suit des études de chants à l’Ecole nationale de musique de Brest.

Après une carrière de responsable de la chorale et de la fanfare dans la marine à Brest, il devient professeur de chant et de technique vocale et chef de chœurs dans plusieurs chorales finistériennes.

Un coup de foudre fécond en créations

Ces deux passionnés de musique trouvent dans leur amour une source d’inspiration, Véronique pour les textes, Pierre pour la musique. Ils nous proposent une œuvre poétique qui, en ces temps compliqués, raconte la fragilité de l’amour aussi facile à étendre qu’un fil lorsqu’il se déroule, mais également si fragile.

Une œuvre musicale qui offre une rencontre des styles entre musique académique et musique populaire.

Slam, air de musique orientale et tambour africain se suivent pour un voyage musical à travers le monde par le biais du sentiment le plus universel qui soit: l’amour…

Dates à venir:

– le samedi 11 juin 2022 à 20h30 à l’église Saint-Houardon à Landerneau

– le dimanche 12 juin 2022 à 17h00 à la cathédrale de Quimper