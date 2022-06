Les mobilités dans la communauté de communes de presqu’île de Crozon et Aulne maritime

En 2019, l’association Bien vivre en Picam avait mené l’enquête, à la fois qualitative et quantitative sur les aspirations des habitantes et habitants des 10 communes de la Communauté de communes de Presqu’île de Crozon et de l’Aulne maritime. 210 personnes avaient participé à des ateliers et 80 avaient répondu à questionnaire. Dans les deux configurations, ce sont les déplacements et la mobilité qui étaient arrivés en tête des priorités. Les sentiers de randonnée, pédestres et vélo étaient arrivés en 6e position (sur 10 thèmes proposés). La thématique des mobilités est de toute façon transversale et touche aussi bien aux questions de logement et d’aménagement du territoire que d’emploi, de loisirs et culture ou d’accès à la santé.

Les compétences intercommunales en matière de mobilité

Depuis la Loi d’orientation des mobilités (dite Lom), la Région a pour compétence les transports entre les différentes intercommunalités et départements bretons, mais ce sont bien les communautés de communes qui sont chargées des mobilités internes à leur territoire, notamment pour permettre l’accès aux grands réseaux de transport public : voies ferrée entre Brest et Quimper à Pont-de-Buis ou lignes de car comme la ligne 31 Quimper – Brest, la ligne 32 Le Faou – Brest,la ligne 34 Camaret – Brest et la ligne 37 – Camaret – Quimper.

Il existe déjà un service de Transport à la demande (Tad) sur trois circuits afin de rejoindre les arrêts de la ligne 34 vers Brest, de profiter de la liaison maritime vers Brest (Le Fret), et de se déplacer vers Crozon le mercredi et le samedi. Assuré par minibus ou taxi sur des itinéraires et des points d’arrêt définis à l’avance, il fonctionne uniquement sur réservation au 02 98 90 88 89, la veille avant 17h (le vendredi pour un déplacement le lundi). Pas toujours bien connu, ce Tad mériterait d’être développé.

La communauté de communes encourage aussi le covoiturage via le partenariat avec les plateformes numériques Ehop et Ouestgo.

Déplacements doux en presqu’île de Crozon et Aulne maritime

Si le relief accidenté de l’Aulne maritime rend presque indispensable l’assistance électrique du vélo, en revanche la presqu’île de Crozon se prête particulièrement bien au cyclisme, qu’il soit cyclotourisme ou vélo « utilitaire ». En témoigne le développement des services de location de vélos comme Roscanveloc, qui loue des vélos avec ou sans assistance électrique à Roscanvel en saison touristique. Son gérant Luc Touron envisage d’ailleurs de louer ses VAE à petit prix hors saison pour les personnes qui vivent sur le territoire toute l’année et souhaitent continuer à profiter des nombreux chemins et de la véloroute – voie verte V6 (projet d’itinéraire cyclable le long de l’ancienne voie ferrée qui reliait Camaret à Carhaix, progressivement aménagée). Un projet de « hub » de location de vélo (avec des services) pourrait voir le jour prochainement à Tal-ar-Groas. Une aide intercommunale sous conditions de ressource peut être complétée par l’aide de l’État (200 € au total) pour l’achat d’un vélo dans un des magasins du territoire.

Un schéma des déplacements en cours d’élaboration

Un schéma global des mobilités est en cours d’élaboration, en partenariat avec le pays de Brest. Un diagnostic très précis des déplacements dans la Communauté de communes de presqu’île de Crozon et de l’Aulne maritime a été établi et il permettra de développer les actions en faveur des mobilités décarbonées pendant les 5 années à venir. Un comité de 40 partenaires réunissant habitantes et habitants, entreprises, associations, et autres structures économiques et sociales participera avec les élues et élus à l’élaboration de ce schéma.

D’autres pistes à suivre à l’avenir

Un transport qui mériterait d’être développé et régularisé entre Brest et l’ouest de la communauté de communes, c’est bien sûr le bateau. La compagnie maritime Le Brestoa assure des liaisons entre Le Fret et Brest mais uniquement en saison touristique (d’avril à septembre). En effet, les coûts de gestion du transport maritime ne permettent pas de maintenir un service à l’année, avec des navettes régulières qui correspondraient à des horaires de travail sans un soutien financier public. Or, comme Le Brestoa relie deux intercommunalités différentes, c’est théoriquement à la Région Bretagne de s’emparer de ce dossier. Mais les freins sont encore nombreux (habitudes bien ancrées, manque d’intermodalité entre les différents modes de transport) malgré les atouts indéniables du transport par mer : en comparant le transport de 140 personnes par bateau, par car et par voiture, on évalue la consommation de carburant à 73,26 litres sur 22 km entre Le Fret et Brest (aller/retour), 72,96 litres pour 2 cars sur 120 km (aller/retour), et 338 litres pour 47 voitures (covoiturage entre 2 et 3 personnes).

Par ailleurs, les récents conflits d’usage entre population locale et adeptes des loisirs nautiques autour de l’accès à certaines plages soulèvent des questions sur la place de la voiture dans les zones naturelles notamment, ou sur le partage des voies entre les automobiles et les autres modes de déplacement, surtout en période de haute saison touristique.