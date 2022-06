Archéologue, du terrain à la valorisation

Lorsqu’il a commencé sa carrière Jean-Charles Arramond avait suivi une formation qui lui permettait de comprendre les différentes techniques de fouilles ; mais avec le temps et sur le tas, il a dû se former et se forger aux techniques de conduite de projet, de pilotage d’opération, de remplissage de dossier et aux stratégies d’aménagement du territoire en lien avec des politiques culturelles locales.

Fouiller et après !

Dans les fouilles programmées, le plus satisfaisant pour l’archéologue est de pouvoir conserver le site qu’il a fouillé. Le lieu peut être valorisé pour une mise en tourisme. C’est le cas pour le site antique de la villa du Pérennou à Plomelin : Jean-Charles a contribué à sa consolidation et son intégration dans un circuit de visite accessible a tous. Mais aujourd’hui avec la bibliothèque numérique du Service régional de l’archéologie de Bretagne, toutes les fouilles réalisées sur ce territoire même les préventives sont accessibles en lecture et permettent de prendre connaissance de tous les sites même les disparus.

Diffusion et publication des résultats des fouilles archéologiques

Après de nombreuses expériences au sein de différents services, Jean-Charles Arramond a pu effectuer l’étude complète du site antique de Plomelin. Près de l’Odet, non loin du château du Pérennou, des thermes et une villa ont été mis au jour depuis 2008. Il s’agit d’un ensemble de vestiges complets, avec une élévation encore importante. D’un côté, un habitat résidentiel, de l’autre un bâtiment destiné aux bains privés. Un complexe architectural représentatif du mode de vie à la romaine au 1er siècle de notre ère. Toutes ces données sont présentées au public chaque année dans le cadre d’événements culturels comme les Journées européennes de l’archéologie. La prochaine étape sera de mettre à disposition l’intégralité des connaissances apportées par ces recherches sous forme de publications.

Si vous souhaitez en apprendre davantage sur ces questions de valorisation, de conservation ou bien encore sur les suites que peuvent prendre des fouilles en archéologie nous vous convions avec Art’CheoLab aux prochaines Journées de l’archéologie entre Montagne Noire et monts d’Arrée le dimanche 19 juin 2022 pour voir l’invisible. Et d’ici là bonne écoute de notre émission sur Radio Évasion.