Le salon vin nature et illustration revient au Faou les 9 et 10 juillet 2022

La librairie-café Gwennili et l’association camfroutoise Port d’Attaches récidivent : et le salon du vin nature et de l’illustration connaîtra sa deuxième édition dans la rue Charles-de-Gaulle du Faou les 9 et 10 juillet 2022. Le principe restera le même, on déambulera librement d’un stand de production de vin nature à un autre ou d’une table d’artiste à une autre. Muni d’un verre (payé 5 euros) on pourra bien sûr déguster (avec modération), s’offrir des bouteilles, et on pourra aussi acheter livres, cartes, œuvres et se les faire dédicacer.

Le vin nature est produit sans adjonction, non seulement de pesticides mais aussi parfois de sulfites. Ce n’est pas un label mais c’est un art de produire du vin qui connait un succès grandissant. Le vin nature est donc très différent du vin conventionnel car c’est un produit vivant ! Les vigneronnes et vignerons vous feront découvrir leurs produits et savoir-faire : – Philippe et Agnès Badéa (Côte-du-Rhône) – Domaine Martin Jund (Alsace) – La fontaine des Grives (Périgord) – Domaine Dame Bertrande (Lot et Garonne) – Les Vignes de l’Atrie (Vendée) – Sébastien David (Indre-et-Loire) – Clos Massotte (Languedoc) – Mas Delmas (Pyrénées Orientales) – Domaine de l’Austral (Maine et Loire) – Domaine de Quissat (Lot et Garonne) – Le vin à poil (Creuse) – Domaine Mesliand (Indre et Loire)

Les illustrateurices dévoileront leurs multiples talents, de la bande-dessinée au dessin botanique en passant par la gravure, la peinture, etc. – Julien Weber – Miléna Picard – Briac et Arnaud Le Gouëfflec – Emmanuelle Bastien – Thibaut Thierry – Aurore Colliou – Francine Vergeaux – Léa Ubertini – Serge Montford – Bonjour Grisaille – Rachel La Prairie – Amandine Jung – Summer City