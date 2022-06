Ce vendredi 10 juin 2022 à 17h00…en direct et sans filet ! Au Bistrot des copains, Alain, Sebaa et Sancho se sont fait plaisir ! Ils se sont offert un plaisir tout simple. Pour la 200e émission du Bistrot (depuis septembre 2013) : des mots, des chansons, des poésies…On s’est retrouvé avec nos amis poètes, et c’est tout ! À déguster sans modération.