Céramologie et Journées européennes d’archéologie 2022 dans le Finistère

C’est l’une des disciplines phares de l’archéologie : la céramologie. Anne-Françoise Cherel est archéologue, elle travaille pour l’Inrap – Institut national de recherches archéologiques préventives – et elle est basée au Centre départemental d’archéologie du Faou, ce qui lui permet d’échanger aussi avec ses collègues. Elle a fait de la céramologie sa spécialité. Elle étudie donc les céramiques, en ce qui la concerne, celles de la protohistoire (entre 2000 et 50 avant notre ère).

La poterie remonte au Néolithique

Les premières utilisations de la céramique – terre cuite – par les humains remontent au Néolithique. Avec le développement de l’agriculture, on a eu besoin de stocker les récoltes… mais les céramiques ont aussi servi à préparer et servir les aliments, transporter des denrées, conserver des cosmétiques ou des onguents, ou dans l’artisanat comme les pesons (poids pour tendre les fils des métiers à tisser), les jarres de teinture des tissus, etc.

L’intérêt des poubelles préhistoriques pour les céramologues

Dès l’Antiquité, les céramiques ont été collectionnées en tant que « beaux objets » mais c’est depuis peu qu’on s’y intéresse en tant que mobilier découvert lors de fouilles archéologiques (années 1980) et ce sont alors tous les résidus de terre cuite qui sont potentiellement intéressants. Or, les tessons entassés dans les poubelles du passé sont très nombreux ! C’est aussi leur avantage, car les céramiques permettent de dater un site ou un niveau archéologique à 25 ou 50 ans près. En effet, les céramologues comme Anne-Françoise ont élaboré au fil des fouilles un catalogue des modèles de céramiques – matériaux et techniques utilisées, formes des récipients, motifs décoratifs – caractéristiques des différentes époques et des différentes régions du monde. Il y a de nombreux particularismes par territoire mais cela permet aussi de mesurer que les échanges culturels ou matériels et la diffusion des techniques était rapide, et que les Bretons de l’époque n’étaient pas isolés ni en retard.

L’analyse des contenus des céramiques

La céramologue commence donc par laver et sécher les débris céramiques issus d’une fouille, ensuite elle assemble les morceaux si c’est faisable, puis elle restitue par le dessin voire en numérique le récipient entier, elle date les pièces… et depuis peu, la céramologue prélève également des résidus en « grattant » la céramique, résidus organiques qui seront analysés par des biologistes et permettront d’en savoir davantage sur les contenus des céramiques. Le tout est confronté au contexte environnemental dans lequel les pièces ont été découvertes. C’est ainsi qu’on sait que les Gaulois d’Armorique consommaient des ruminants ou non, des produits laitiers, du poisson, du millet, des jus de fruits fermentés et qu’un vin ou vinaigre était produit en Armorique dès l’âge du Bronze ancien.

Les archéologues du Centre départemental d’archéologie ont souvent des échanges avec Anne-Françoise Cherel à propos des céramiques mais aussi des outils métalliques gaulois sur lesquels elle travaille (l’outillage a peu changé ensuite).

Journées européennes d’archéologie 2022

Les propositions du Centre départemental d’archéologie pour les Journées européennes d’archéologie en Finistère :

Présentation des fouilles de la villa gallo-romaine de Keradennec par Ronan Bourgaut le vendredi 17 juin à 18h à la salle multifonctions de Saint-Fregant

Conférence sur le Néolithique à l’âge du Bronze en Bretagne par Muriel Fily et Anne Kergourlay à la maison des associations de Cléder vendredi 17 juin 2022 à 18h

Yoann Dieu et Jean-Charles Arramond accueillent le public sur le site des fouilles en cours à la villa gallo-romaine du Pérennou à Plomelin, de 9h30 à 12h et de 14h à 17h les 18 et 19 juin 2022

Le samedi 18 juin 2022 à 15h au château de Roch Morvan à La Roche-Maurice, Ronan Pérennec présente ses dernières découvertes.

D’autres rendez-vous des Journées européennes d’archéologie ont lieu dans le Finistère : au Musée départemental breton à Quimper, à Vorgium-Carhaix, au musée de l’ancienne abbaye de Landévennec, sur le site de Menez Dregan à Plouhinec, dans les monts d’Arrée, au Musée de la fraise et du patrimoine de Plougastel-Daoulas…