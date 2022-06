Une fête des arts à Rosnoën le 26 juin 2022

Cathy Smith, artiste-peintre et Anne Da Silva, plasticienne à l’Atelier du chêne sont à l’initiative de cette fête, avec le soutien de la commune qui a relayé l’appel aux artistes de Rosnoën voire un peu au-delà. Et bien leur en a pris puisque 25 artistes, de métier ou pas, ont répondu à l’appel et participent à la fête des arts qui animera le bourg ce 26 juin 2022 de 11h à 18h.

On pourra aussi bien participer à une fresque collective que s’initier à la borderie ou à la rénovation de sièges, au chant ou au théâtre, à la peinture au tampon au cours d’ateliers, que voir de très nombreuses expositions dans différents lieux : salle polyvalente, épicerie, ossuaire près de l’église, salle du conseil municipal, en extérieur, à la garderie, et même au restaurant scolaire car les enfants de l’école ont aussi bien travaillé !

Arts graphiques et plastiques, photographie, céramique, théâtre, arts textiles, travail sur bois, compositions florales, scrapbooking… presque tous les arts seront représentés.

Y aura-t-il d’autres éditions de la fête des arts de Rosnoën ? Si cette journée du 26 juin 2022 est un succès, pourquoi pas ?