Flux : un tiers-lieu inclusif et apprenant à Quimper

Petite immersion dans les coulisses d’un tiers-lieu en pleine construction : Flux, à Quimper. Il est question ici d’un projet associatif, de rencontres, de chantiers participatifs, de solidarités, de réflexions sur le travail, sur le faire-ensemble.

La rencontre se fait en plusieurs temps ; d’abord avec Perrine et Julia, deux des membres fondatrices de l’association Flux. Elles nous proposent de visiter les lieux, de découvrir le chantier. Elles nous présentent le projet de l’association Flux et nous racontent comment se construit un projet collaboratif. Puis la parole se mêle aux bruits des outils ; chaque dernier vendredi et samedi du mois le lieu s’anime, se transforme : les bénévoles et membres du projet s’affairent méthodiquement pour construire un espace de partage, de savoirs, un lieu qui accueillera bientôt un café associatif, des espaces de co-working, un fablab, des salles de formations et surtout une ouverture sur d’autres façons de faire et d’être ensemble.

Pour en savoir plus https://flux.bzh/flux

salut@flux.bzh