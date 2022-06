La compagnie Les 7 bras fait revivre le port et le patrimoine maritime du Faou les 27 et 28 août 2022

C’est une première sous cette forme : les fêtes maritimes du Faou auront lieu les 27 et 28 août 2022 avec un très joli programme, particulièrement original puisqu’il s’agit de faire revivre le passé, grâce à reconstitution historique. C’est la spécialité de la compagnie Les 7 bras installée à Ploudiry depuis 10 ans, et en particulier l’histoire maritime que la compagnie aime vulgariser. Rien de tel pour ça que la théâtralisation, l’interpellation et l’implication du public au cours de spectacles hauts en couleur.

Trois spectacles de reconstitution historique maritime et des animations autour

Au Faou, le samedi 27 août 2022 autour du port, il y aura 3 spectacles : le matin, à marée basse, un chantier naval rappellera que la commune était le troisième port de construction navale dans le Finistère au XVIIIe siècle. En début d’après-midi, l’embarquement du bois connectera les spectateurs avec la forêt du Cranou, plantée pour fournir la Marine royale. Enfin, à marée haute, les bateaux accosteront sur fond de concert : la « Marie-Claudine » et des yoles de Bantry avec la complicité de l’association le Temps d’une Marée qui proposera activités sur l’eau et autour du port avec les autres associations du Faou ou d’ailleurs (Roscoff, Douarnenez). Tenzoriou bro Ar Faou propose aussi en parallèle une exposition des peintures portraits de bateau du peintre Henry Kerisit. L’historienne Mad Danguy des Déserts commentera également le patrimoine maritime local, avec Alain Boulaire, agrégé et docteur d’État en histoire, spécialiste de l’histoire de la marine du XVIIIe siècle.

Le public est invité à venir en costume maritime d’époque pour rendre la fête encore plus immersive.