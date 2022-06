La Suisse au festival de cinéma de Douarnenez du 20 au 27 août 2022

Souvent sujette aux clichés, la Suisse est pourtant un beau sujet pour un festival qui s’intéresse aux minorités comme le festival de cinéma de Douarnenez. En effet, on peut dire que la Suisse ne compte que des minorités avec ses quatre langues qui la divisent mais la composent aussi : allemand (majoritaire), français, italien et romanche (très minoritaire). Il est vrai que cela complique les choses et que les quatre Suisses ne communiquent pas toujours pleinement. Chaque région produit des films mais qui ne voyagent pas forcément d’une vallée à l’autre. Ces frontières culturelles entre territoires suisse portent même un nom : le « Röstigraben » – littéralement « fossé de rösti » (c’est un plat traditionnel suisse). Toujours est-il que le festival présentera malgré tout 65 films produits en Suisse, parfois co-produits avec les grands voisins, et de toutes formes. On fêtera même les 100 ans du premier film d’animation suisse !

Du côté des (nombreuses) causeries du festival, on pourra aussi bien s’intéresser aux Zad suisses et à l’activisme écologiste, aux questions de genres helvètes, et à cette démocratie si directe et ces référendums d’initiative populaire si nombreux, parfois trop diront les Suisse… mais il règne dans ce petit pays une grande culture du compromis, forcément exotique vue de France. Comme toujours, les cinéastes croiseront donc les scientifiques et spécialistes ou les activistes, sans oublier les autrices et auteurs comme Daniel de Roulet pour nous transmettre l’essence de la Suisse. Parmi les occasions d’échanger, une nouveauté cette année : les rencontres au bistrot.

16 films bretons, une programmation jeune public, des coups de cœur

La sélection « Regard d’ici » (ex Grand Cru Bretagne) a examiné quelques 123 films de la production cinématographique annuelle de Bretagne. Daoulagad Breizh , le comité de sélection composé de cinéphiles a retenu 16 films (seulement) ! Les enfants ont droit à leur mini-festival avec des projections de films (9 pour les 6/12 ans) et des ateliers ; les adolescents se voient proposer des parcours spécifiques avec un choix à faire dans toutes les sections du festival. La « grande tribu », clin d’œil aux éditions passées, permet aussi de mettre à l’écran des coups de cœur inclassables. La culture sourde est aussi mise en avant avec des films à découvrir, dont un documentaire suisse et l’émission Signes de la RTS

Le festival accueille toujours les bénévoles ; ils auront le choix puisqu’on leur propose pas moins de trente missions différentes ! Et puis c’est bien connu, le festival de cinéma de Douarnenez est particulièrement festif.