Une journée picturale au fil de l’eau avec le peintre portraitiste des bateaux de Bretagne, Henry Kérisit

L’association Tenzoriou bro Ar Faou (Trésors du pays du Faou)

Gildas Henry, co-fondateur et co-président de l’association, nous présente l’association « Tenzoriou Bro ar Faou » (« Les trésors du Pays du Faou ») née en juillet 2015 et dont l’objet est de sauvegarder, restaurer et promouvoir le patrimoine du Faou.

L’association se développe autour de différents pôles et patrimoines : le maritime, le religieux, l’urbanisme, le petit patrimoine et le patrimoine de mémoire.

Elle a déjà à son actif la restauration de quelques monuments.

Au niveau maritime, elle a œuvré pendant 6 ans à la restauration des joints de la darse.

Elle a crée depuis trois ans un atelier de restauration de bateaux en bois de la rade de Brest prolongeant d’un siècle l’existence d’une activité de chantier naval débutée au XVI ème siècle et qui a perduré jusqu’en 1950, avec le dernier bateau Ar Faou sorti du chantier Morvan.

Elle a largement contribué à l’obtention du label Port d’intérêt patrimonial du fait d’une équipe motivée et active pour son port.

Pour le patrimoine religieux, elle a crée une convention tripartite entre la Fondation du patrimoine, la mairie et l’association, pour restaurer le porche sud et les treize statues en bois polychrome du XVIII ème siècle de l’église Saint-Sauveur du Faou.

Pour ce qui est du petit patrimoine, elle a d’abord répertorié les lavoirs, les fours à pain, les puits et a ensuite établi les plans pour restaurer les 2 derniers lavoirs communaux : charpente et couverture pour l’un, pavage de l’accès pour l’autre.

Le patrimoine de mémoire a touché plus de 20 anciens, par des interviews à domicile ou à l’Ehpad.

Le travail se poursuit en relation avec Radio Évasion qui enregistre les aînés.

Reprise des fêtes maritimes et rétrospective du peintre Henry Kérisit – » Le Faou – un port »

Du 13 au 28 août 2022, l’association propose une exposition d’une sélection du travail d’Henry Kérisit, portraitiste des bateaux, reprenant la tradition pluriséculaire des peintres du bout de la jetée.

Cette exposition révèle à travers ses dessins, peintures, maquettes et documents l’affection que ce peintre né au Faou au bord de la ria, a gardé de sa petite enfance. Il s’agira pour lui de sa dernière exposition, il travaille actuellement à l’archivage et la conservation de l’ensemble de son œuvre.

Henry Kérisit est né au Faou en 1940, dans une petite maison située au bord de la grève, sur la rive sud. C’est là, le long du chemin de la grève que naquit son attirance pour le monde de la mer et son amour des bateaux. Toute sa vie est marquée par cette enfance passée pendant la guerre chez ses grands parents chez qui il se réfugie avec sa mère.

Au gré des marées, il observera longtemps le va et vient des gabarres, robustes bateaux de charge.

Après la guerre, il n’aura de cesse de revenir pendant les vacances sur les bords de la ria avant de s’installer à Brest au bord de la Penfeld, encore et toujours devant des bateaux.

Au gré d’une vie d’artiste et d’enseignant en arts plastiques, il a réalisé plus de 300 portraits de bateaux.

L’exposition nous présente une rétrospective riche de ses peintures mais aussi de dessins, maquettes et documentation sur la vie maritime de la rade de Brest et du Faou.

Les Fêtes Maritimes du Faou, c’est aussi les 27 et le 28 août 2022 avec « La Compagnie des sept bras » et « Le Temps d’une Marée » qui proposeront des animations sur les deux jours de fêtes.