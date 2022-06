Claude Couamme, chanteur d’expressions

Ce vendredi 17 juin 2022 à 17h00… en direct et sans filet ! Au Bistrot des copains, la fine équipe accueille Claude Couamme venu en voisin de Lopérec, un « Chanteur d’expressions » qui interprète Jean Ferrat, Léo Ferré, Alain Leprest, Serge Reggiani, Jean Arnulf, et ce depuis plusieurs décennies. Petites salles, grandes salles lui ont permis de transmettre et faire vivre les textes et la poésie. Et il nous offre quelques chansons a capella ! Chaud dans le studio, chaud dans les cœurs, un bon moment d’amitié. Une livraison impromptue de poissons (des carpes?) à l’ami Sebaa en plein direct !!! C’est ça aussi le Bistrot. À la prochaine …