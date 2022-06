Fête et troc et puces à l’Ehpad Ty Marhic de Douarnenez le 25 juin 2022

Parce qu’il y a aussi de la vie et de la joie, sans oublier de la créativité, dans les Ehpad, les animateurs de celui de Ty Marhic ont eu l’idée d’organiser un troc et puces festif et ouvert à toute la population (pour exposer comme pour acheter) le samedi 25 juin 2022, de 10 h à 17 h, à l’extérieur de l’établissement. Entrée gratuite.

L’idée est à la fois de monter un projet collectif qui implique aussi bien les résidentes et résidents que le personnel de l’établissement ou les familles, et de créer un événement festif qui anime les lieux et qui permette une interaction entre l’extérieur et l’établissement. C’est aussi un grand bol d’air après deux années très confinées.

Un village éphémère de la convivialité et des bonnes affaires

Outre le Troc et puces, il y aura donc aussi des balades en triporteur proposées par l’association Ribin, ou des animations musicales de fanfares douarnenistes, sans oublier un stand de maquillage et les jeux : pêche à la ligne, casse boite… Une tombola et un stand de crêpes permettront d’engranger de quoi financer une partie des activités des résidents de Ty Marhic et de l’Ehpad des Jardins du Clos.

En plus des objets d’occasion traditionnels des trocs et puces, on pourra aussi acheter les créations des ateliers couture du lundi et tricot du mercredi réalisés à l’Ehpad avec l’association Atoutâge.

Un emplacement (table de 2.70m avec chaises) est vendu 10 €. Un emplacement identique sans table est proposé à 5 €.

Pour tous renseignements, pour exposer ou aider bénévolement, les personnes intéressées sont invitées à contacter les animateurs de l’Ehpad, Rozane et Kristof au : 02.98.75.16.64 (9h45 à 16h45 en semaine) ou par mail : animateur.tymarhic@ch-douarnenez.fr