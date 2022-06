Les 1er et 2 juillet 2022, un festival pour les 20 ans de la Hip hop new school à Quimper

Pour ses 20 ans, l’association Hip hop new school propose un événement inédit marqué par des concerts, des stages de danse, du graff et plein d’autres activités à

destination de toute la famille.

La soirée du 1er juillet 2022 mettra à l’honneur une programmation paritaire au sein du Jardin de l’Évêché avec les artistes Koba LaD, Doria ainsi que des artistes locaux comme Asena et So Akats, au Jardin de l’Évêché (nouvellement appelé l’Ephémère) à partir de 20h.

La journée du 2 juillet 2022 sera consacrée à des événements gratuits et ouverts à tous dans le centre-ville et dans certains quartiers de Quimper. Au programme, un parcours d’expositions vidéos, photos et graff mais aussi un battle de breaking et des spectacles de danse avec les compagnies Racines Carrés, The Creuze et One Father.

Au total, ce sont plus de 40 artistes qui seront présents et environ 5000 personnes qui sont attendues.

La billetterie est d’ores et déjà en ligne

Des billets sont également disponibles sur l’application Pass Culture.