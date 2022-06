Inciter les jeunes à s’engager dans le développement durable

Le Cicodes participe depuis 2020 et jusqu’en 2023 au projet Act’ODD financé par l’Agence Française de Développement et piloté par l’association KuriOz. Il s’agit d’un projet éducatif pour inciter les jeunes (de 12 à 25 ans principalement) à agir en citoyennes et citoyens pour les transitions et les Objectifs de développement durable (ODD). Les enseignantes et enseignants mais aussi les animatrices et animateurs d’espaces jeunes, ou les jeunes en autonomie peuvent y trouver des outils et des méthodes destinés à encourager l’engagement en faveur du développement durable.

Des parcours pour comprendre et agir

Les 17 Objectifs du développement durable (ODD) ont été fixés par l’Onu pour « sauver le monde d’ici 2030 ». Ils recoupent à la fois des questions liées au climat, à l’environnement naturel et des questions sociales : lutte contre la pauvreté, les inégalités, les violences, les injustices …

Les outils pédagogiques conçus par le Cicodes et ses partenaires dans le cadre du projet sont accessibles en libre accès sur la plateforme comprendrepouragir.org. En s’appuyant sur les jeux de rôles, ces fiches permettent de suivre un parcours à suivre en 7 à 10 séance : on s’informe et on comprend le sujet, on expérimente des actions et on évalue ses apprentissages et ses ressentis. Quatre parcours sont proposés : la lutte contre les inégalités pour les classes de 6ème-5ème, les villes et communautés durables pour les classes de 4ème – 3ème, l’égalité de genres et le changement climatique pour les classes de lycée, et pour les jeunes adultes (18-25 ans), un format adaptable à différentes thématiques.

Vivre les mécanismes d’une prise de décision internationale dans un hémicycle gonflable

L’un des outils phare du projet c’est une installation immersive baptisée l’Hémicycle, réalisée par l’association Kurioz : c’est un dôme gonflable avec des bancs en hémicycle dans lequel les jeunes vont pouvoir tenir différent rôle au cours d’une assemblée générale des Nations unies. Certains joueront la délégation française, d’autres la délégation sénégalaise, une troisième équipe la délégation chinoise. Un objectif – une quête – est fixé et différents rôles répartis au sein des différentes nations (grandes entreprises, ONG) avec plus ou moins de « points de conviction » au départ. Les jeunes sont invités à trouver des alliés, à négocier pour faire aboutir leurs objectifs. Le Cicodes expérimentera l’Hémicycle au mois de septembre 2022 et l’animera au lycée Sainte-Thérèse à Quimper.