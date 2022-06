Musique de chambre au festival Classic à l’ouest de presqu’île de Crozon en juillet 2022

Héritier du festival Quatuor à l’Ouest, Classic à l’Ouest conserve le même esprit : créer une intimité avec la musique et les artistes, du fait du choix de le musique dite « de chambre » et des lieux, chapelles et abbaye.

Compositeurs classiques et contemporains locaux

Quatre concerts sont prévus les 3, 9, 10 et 17 juillet 2022 dans les église Notre-Dame de Landévennec, Saint-Pierre-et-Saint-Paul d’Argol, à l’abbaye Saint-Guénolé de Landévennec et à l’église Saint-Pierre de Crozon. Des artistes de renommée internationale, parfois liés au territoire, interpréteront des œuvres de Bach, Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, Chopin, Debussy, Saint-Saëns, mais aussi de compositeurs locaux : Jean Cras, Guy Ropartz, Benoît Menut, Adolphe Mahieux.

Le festival se veut avant tout convivial ; une pause autour d’un verre de cidre en fin de chaque concert permettra d’échanger avec les artistes.

L’entrée est gratuite pour les moins de 18 ans.