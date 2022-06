Nature et culture au festival Lieux mouvants en Centre-Bretagne du 9 juillet au 28 août 2022

L’association Lieux mouvants est installée à Lanrivain au hameau Saint-Antoine et elle organise chaque année depuis 2013 un festival entre nature et culture. Il s’est étendu à d’autres lieux du centre de la Bretagne : la chapelle Saint-Jean-Baptiste de Burthulet de Saint-Servais, la carrière gallo-romaine de granite de Locuon à Ploërdut (Morbihan), le château du Crosco et son grand parc historique du XVIIème siècle à Lignol.

Les lieux eux-mêmes sont importants en effet, par l’intimité qu’ils permettent de créer. Au festival Lieux mouvants, pas d’estrade, pas de gradins, pas de distance entre artistes et public, on « communie » dans un cadre naturel et verdoyant comme sait en abriter l’intérieur des terres bretonnes.

Musique, danse, débats autour de thèmes d’actualité, expositions

Les spectacles ont lieu en plein air : de nombreux concerts avec des têtes d’affiche (Emilie Loizeau, Sarah MacCoy, Sophie Alour) et toujours de belles découvertes, et de la danse, multiformes, parfois même participative ! Les artistes manifestent aussi leur engagement et leurs œuvres portent des messages en proximité avec les leitmotiv du festival : nature et culture.

Par ailleurs, le festival propose des rencontres ou des projections autour de grands thèmes de société : la naissance et le corps des femmes avec une sage-femme, le rapport au pouvoir avec un sociologue qui s’est penché sur les lettres au Président de la République, la vie des sols avec un spécialiste du Museum d’histoire naturelle, les étudiants des grandes écoles qui refusent de travailler pour de grandes entreprises, les esthétiques musulmanes avec la directrice du département des arts de l’Islam du musée du Louvre… habitantes et habitants mais aussi touristes peuvent s’y retrouver tant les propositions sont variées pendant les 17 jours (du 9 juillet au 28 août 2022) que dure Lieux mouvants.

Les arts visuels ou graphiques ne sont pas oubliés. Trois expositions sont proposées lors de cette édition 2022 : les dessins de François Delarozière, constructeur des Machines monumentales (de Nantes) et directeur de la compagnie de théâtre de rue La Machine, les dessins et lettres du calligraphe irakien Hassan Massoudy et les photographies « Regard sur la Terre » du spationaute Thomas Pesquet.

Ajoutons que les tarifs du festival témoignent vraiment d’un souhait de rendre la culture accessible à toutes et tous : 8 € la journée et 55 € pour l’ensemble du festival.