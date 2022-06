Egalité des genres et pâtisserie dans le futur tiers-lieu de Léa Ruellan

Dans le cadre de son Master Etudes sur le genre, qui intègre sociologie et histoire, Léa Ruellan s’est tout naturellement tournée vers le réseau Entreprendre au féminin Bretagne pour effectuer son stage à propos de l’entrepreneuriat féminin. Sa mission a consisté en un diagnostic sur le sujet (son rapport sort fin août 2022), puis elle a contribué à l’animation du réseau en février et mars 2022.

D’ici un an, elle se lancera dans la création d’un tiers-lieu à Brest, avec une associée, autour d’un double concept original : la pâtisserie et la sensibilisation à l’égalité femmes/hommes. Entretemps, elle va sans doute créer une micro entreprise dès septembre 2022 pour assurer des animations autour de l’égalité de genres auprès de l’université, des collectivités et associations. C’est bon signe en effet, le sujet intéresse de plus en plus !

Choix musical : Kid d’Eddie de Pretto, réécrit et réinterprété par Barbara Pravi