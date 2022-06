La géologie du Géopark d’Armorique version numérique à Camaret

Fleuron du Géopark d’Armorique, la Réserve naturelle de la presqu’île de Crozon compte 27 sites remarquables pour leur géologie, de 500 à 350 millions d’années ; schistes de Postolonnec, grès armoricains sont quelques-unes des roches typiques du territoire. On trouve aussi de nombreuses traces fossiles d’activité biologique ou de la structure des paysages. Ainsi, des fonds marins et des plages ont pu être fossilisés (les sédiments se sont tassés puis transformés en grès) avant de ressurgir sous nos yeux, parfois comme des parois verticales après les événements géologiques comme le soulèvement de la chaîne de montagnes hercynienne.

Même des plages fossiles de 475 millions d’années ne sont pas éternelles

Les falaises du Corréjou et de la pointe du Gouin à Camaret-sur-Mer sont le site le plus remarquable de ce point de vue. Non seulement on observe sur la falaise les petites rides que la mer a tracées (ripple marks) mais des courants plus importants sont figés dans la pierre, sans oublier les traces de passage des trilobites et autres vers marins… Est inscrite ici la géographie d’il y a 475 millions d’année, à l’époque où notre territoire était dans l’hémisphère sud, pas très loin du Pôle, déjà en bord de mer, sur le continent du Gondwana.

Numériser en 3 dimensions pour conserver et faire connaître

Le problème c’est que les falaises du Corréjou et la pointe du Gouin vont s’effondrer un jour … Pour les scientifiques, il est donc utile de conserver l’information géologique contenue dans les dalles de Camaret. Comme ce sont des pans de falaise de près de 10 mètres de haut, un moulage est difficilement envisageable. Le Conseil scientifique de la Réserve naturelle a donc préconisé de numériser les dalles en 3 dimensions. Le laboratoire Géo-océan et le Pôle Image et Instrumentation de l’IUEM, en partenariat avec la Réserve naturelle se sont donc chargé de cette mission ; Gabriel Portzer, étudiant en master 1 de Géologie à Brest, a réalisé avec ses encadrantes l’acquisition en stéréophotogrammétrie des falaises (800 photos prises manuellement pour une dalle et un peu plus de 1000 pour l’autre), autant de clichés qui ont permis aux scientifiques de restituer en numérique 3D les dalles. Ce travail sera archivé à la Communauté de communes.

Des visites virtuelles des falaises pour le grand public et les visiteurs du Géopark

Mais l’autre intérêt de la numérisation 3 D c’est qu’il est facile de la valoriser auprès du grand public ou d’un public scolaire. D’où la réalisation, avec l’entreprise Realcatcher, de la visite virtuelle des falaises, accessible sur le site internet de la Réserve de la presqu’île de Crozon. Au passage, le patrimoine naturel (landes) et historique (fort du Gouin, bombes) du site enrichit aussi la visite. Ce type de valorisation auprès du public fait d’ailleurs partie des préconisations du conseil exécutif de l’Unesco qui a visité le futur Géopark d’Armorique l’été dernier et émis un avis différé. Pour obtenir le label, d’ici deux ans, l’équipe du Géopark prévoit d’autres outils de ce type pour d’autres sites (Rocher de l’Impératrice de Plougastel-Daoulas) et même une frise pour parcourir la grande histoire géologique du territoire, des monts d’Arrée à la presqu’île.

Conférence le 11 juillet 2022 sur le patrimoine géologique de Camaret-sur-Mer