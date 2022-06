Le festival Kan al Loar à Landerneau du 8 au 10 juillet 2022

Bien sûr, le festival Kan al Loar célèbre la culture locale, celle du pays du Léon : ses danses, chants, musiques, avec des concours et l’élection de la reine, sans oublier les défilés des bagadou et cercles. Mais le dimanche 10 juillet 2022, on pourra aussi suivre le championnat des chorales de Bretagne.

Et tout au long du festival, des concerts de chanson française, ou occitane ou du Québec résonneront à l’espace Saint-Ernel et dans les jardins de la Palud. Ce sont les deux lieux principaux du festival mais Kan al Loar se répandra dans toute la ville, du pont habité à l’église Saint-Thomas, en passant par la médiathèque. Car le festival propose aussi spectacles de rue, fanfares, club de lecture en langue bretonne, tournoi de foot gaélique…