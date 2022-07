Ce vendredi 24 juin 2022 à 17h00…en direct et sans filet ! Au Bistrot des copains, c’était la dernière émission avant la coupure estivale avec : un petit incident technique, une rétrospective de la 9ème saison du Bistrot et de ses invité(es) et la lecture des remarquables « Haïkon MéK » de l’ami Sebaa !

Nous vous souhaitons un bel été. À la prochaine.

Alain, Sebaa et Sancho.