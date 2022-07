Le Fest jazz de Châteauneuf-du-Faou du 28 au 31 juillet 2022

Stars mondiales et ambiance décontractée

Voici un festival à taille humaine : pas besoin de jumelles pour voir les artistes avec qui on peut même à l’occasion boire un verre… Et pourtant, le Fest jazz accueille des pointures internationales parmi les 120 musiciens qui viennent de Suède, d’Allemagne ou des Etats-Unis, sans oublier la Bretagne. On croisera cette année notamment Tuba Skinny tout droit venu de Nouvelle-Orléans et qui repartira juste après son escale bretonne pour jouer au Newport jazz festival près de New-York, le plus célèbre festival de jazz du monde. Il y a aussi Gunhild Carling, habituée du festival et véritable « showwoman » mondiale du jazz, avec un show très dynamique. Mais le Fest jazz est aussi l’occasion de découvrir de nombreux jeunes talents.

On n’y est pas enfermé, on peut déambuler au fil des quatre scènes des bords du canal à Châteauneuf-du-Faou. Un jazz populaire, dynamique, de jeunes artistes et une ambiance décontractée, voici ce qui fait le succès du Fest jazz et qui devrait réjouir encore les 4000 festivaliers attendus du 28 au 31 juillet 2022.