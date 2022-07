Les éditions Locus Solus de Châteaulin fêtent leurs dix ans !

L’aventure a commencé à la campagne. Sandrine Pondaven, rompue aux métiers de l’imprimerie, et Florent Patron, éditeur déjà expérimenté, font le pari de créer, en pleine crise, une nouvelle maison d’édition. Nous sommes en 2012 et on parle aussi déjà de désaffection vis à vis du livre, au profit des écrans… Qu’à cela ne tienne, avec l’aide d’Hervé Guirriec, auteur bien connu pour ses livres sur les plantes et toujours parrain de Locus Solus, les deux associés s’installent à Lopérec qui accueille à bras ouvert cette petite maison d’édition.

Une maison d’édition généraliste en Finistère : pari risqué mais réussi

Petit à petit, elle se développe, une salariée est embauchée, puis un autre, et les locaux de Lopérec deviennent étroits. Une occasion se présente et Locus Solus déménage non loin de là, toujours entre Brest (d’où vient Florent Patron) et Quimper (d’où vient Sandrine Pondaven), à Châteaulin, dans la zone d’activités de Run ar Puns où la maison d’édition fête donc en 2022 ses dix ans.

Presque un ouvrage édité par semaine

On peut vraiment parler de dix années de succès tant l’éditeur a non seulement tenu bon mais s’est développé (6 personnes y travaillent aujourd’hui, y compris en maquette) et publie chaque année environ 45 ouvrage. Le catalogue est très varié : beaux livres, catalogues d’expositions, romans, récits documentaires, livres jeunesse, bande-dessinées, livres naturalistes… Le pari de faire exister une maison d’édition généraliste en Finistère est gagné ! Sans doute grâce à l’expérience de départ et au professionnalisme des deux fondateurs et à la qualité du travail réalisé.

En témoignent les ouvrages qui sortent actuellement comme Méridien la BD historique d’Arnaud Le Gouëfflec (scénario) et Briac (illustration) sortie le 15 avril après 4 ans de travail, ou Mes petites cités de caractère en Bretagne de Milena, publiée en mars. On pourra aussi le constater à la rentrée avec parutions de la rentrée : Océanides, BD collective autour de 17 aventures de mer, Dans la peau du bourreau Anatole Deibler – 1863/1939, un roman graphique d’Olivier Keraval et Luc Monnerais qui raconte l’histoire (vraie) du plus grand bourreau professionnel de France.