De l’Alto Minho au Finistère, comment nos territoires se préparent à l’été?

Risques d’incendies et forêts homogénéisées



A l’arrivée de l’été, on entend souvent parler des importants incendies de forêts au Portugal, afin de mieux comprendre ce phénomène et la façon dont le territoire de l’Alto Minho se prépare à l’été, Juliette est allée à la rencontre d’Emanuel Oliveira, ingénieur agronome spécialisé dans les incendies de forêts. Le territoire de l’Alto Minho est majoritairement rural, avec 93% du territoire utilisé pour l’agriculture ou par la forêt. Deux espèces particulièrement inflammables sont prédominantes dans la composition des forêts : le pin maritime et l’eucalyptus.

Les incendies sont très fréquents en Alto Minho, Emanuel nous explique que cela est dû principalement une homogénéisation du paysage qui s’est intensifiée au fil des années, et aux phénomènes météorologiques qui accentuent également ces risques d’incendies. Une forêt plus diversifiée, plus hétérogène, est beaucoup plus résiliente aux phénomènes météorologiques extrêmes.

Le feu est très souvent vu comme le mal dans les situations d’incendies, cependant Emanuel nous apprend qu’il fait également partie de la solution et que son usage régulier par les communautés traditionnelles pourrait permettre une prévention plus efficace des incendies.

Territoire touristique et espaces naturels protégés

La communauté de communes Presqu’île de Crozon – Aulne Maritime a créé en Janvier 2020 un service spécifique pour les questions de gestion des espaces naturels et des sentiers de randonnées. Yvan Sionneau y travaille en tant que responsable technique. L’objectif est de préserver les espèces et les espaces naturels et de concilier les différents usages et usagers, qu’ils soient humains ou non.

Mais alors comment le territoire se prépare à l’été ? En Presqu’île de Crozon, cette période correspond à l’arrivée en grand nombre de touristes. La saison touristique s’est allongée avec le temps, elle s’étend de mars à novembre avec une pression touristique en été.

Le service de la communauté de communes réalise des actions de prévention et de gestion. Par exemple, grâce au mono-fil, les randonneur·euse·s sont canalisé·e·s pour réduire l’impact du piétinement sur les sols et la végétation. Yvan Sionneau indique qu’il suffit de 2 mois pour saccager un espace naturel, mais qu’il faut 10 ans pour le restaurer. Un exclos a aussi été mis en place suite au confinement sur la plage de Morgat pour assurer la nidification d’un couple de gravelots, une espèce rare d’oiseaux qui nichent au sol, dans les galets. Cet exclos a permis le retour de végétaux, une zone de repos sur la route migratoire des gravelots et la naissance et l’envol de 4 petits gravelots.

Des actions répressives contre les feux de bois, le camping sauvage et la divagation des chiens sont aussi menées sur le terrain du conservatoire du littoral et sur la réserve régional géologique de la Presqu’île de Crozon – Aulne Maritime.