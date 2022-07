Le café des voyageurs fête ses 5 ans du 1 au 3 juillet

Installé à Lanvéoc, le café Les Voyageurs est associatif. Son objectif est avant tout de créer du lien social autour de rencontres culturelles, artistiques ou culinaires et de débats citoyens, toute l’année en presqu’île de Crozon. Le café des voyageurs fête ses 5 ans du vendredi 1/07 au dimanche 3/07.

Au 7 rue de Tal ar Groas à Lanvéoc, il y avait autrefois une auberge appelée Les Voyageurs. Les fondateurs du café associatif – Erwan, sa soeur Violaine, Malik – ont repris ce nom, et l’idée : faire voyager les habitants de presqu’île et les visiteurs de passage par les arts, la culture, la musique, les dégustations…

On est à la fois dans l’ouverture sur le monde entier et le très local puisque l’association « Cafetière & Compagnie » qui gère le café souhaite privilégier les circuits courts. On peut d’ailleurs se procurer des produits locaux via l’Amap (association pour le maintien de l’agriculture paysanne).