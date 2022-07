Les 1000 ans de l’église Notre-Dame de Locmaria à Quimper

C’est l’une des rares églises romanes encore visible en Finistère, Notre-Dame de Locmaria à Quimper était l’église d’une abbaye bénédictine et sa première mention dans un document officiel date de 1022. Un siècle plus tard, l’abbaye est « rétrogradée » en prieuré, rattaché à une abbaye de Rennes. Mais la communauté religieuse féminine va perdurer longtemps, avec ses dames de pouvoir, d’origine noble, et d’autres religieuses bien plus modestes qui assurent les tâches quotidiennes.

Selon les personnalités des prieures et les vicissitudes de l’histoire, la communauté connaîtra des hauts et des bas, assurant la seigneurie d’un petit domaine, sous la vigilance de son grand voisin, l’évêché de Quimper, fondé par Saint-Corentin. La révolution viendra clore cette longue histoire : les religieuses sont expulsées. Les bâtiments conventuels sont réquisitionnés par l’armée qui y stocke denrées et matériels. Les temps modernes et l’époque contemporaine sont marqués par différents projets (dont celui d’un centre nautique) mais finalement le prieuré est vendu et il abrite aujourd’hui un espace d’exposition, un restaurant, et des logements.

Reste l’église Notre-Dame, rénovée de 2019 à 2021, et dont la nef conserve les traces des débuts de l’architecture romane en Bretagne.

L’année 2022 marque donc le millénaire de l’édifice et – tant qu’on y est – du quartier de Locmaria avec ses faïences, ses artisans d’art, ses rives de l’Odet…La Maison du patrimoine de Quimper propose des visites nocturnes du quartier, ainsi qu’un livret-jeu pour toute la famille. Les journées du patrimoine mettront à l’honneur l’église et le prieuré.