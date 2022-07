De Corseul à Tarente, diriger un équipement culturel

Sous ses airs tirés à 4 épingles Éva est en fait une baroudeuse qui a sillonné la France, ses chantiers de fouilles et ses musées archéologiques. Elle a fait ses classes à Cluny et après toutes ces expériences en muséologie, en médiation, en recherche elle a pris en main la réalisation du centre d’interprétation du patrimoine de Corseul qui n’avait pas encore le nom de Coriosolis.

Un outil de développement territorial

Sans la Société archéologique de Corseul et son acharnement à conserver et valoriser les vestiges de cette commune ce lieu n’aurait sans doute pas vu le jour et sans la ténacité d’Eva a coordonner les actions et les personnes les outils de médiation et les contenus destinés au grand public n’aurait pu être créé. Ce lieu, aujourd’hui rattaché à Dinan Agglomération, se veut être un outil pour rayonner à grande échelle. Il propose à la fois de nouveaux dispositifs numériques et une lecture historique du territoire par ces objets.

Un lieu accessible à tous

Dès 2014, Éva s’est affairée à obtenir le label tourisme et handicap, celui-ci a été obtenu en 2017. Il s’appuie sur de nombreux critères qui permettent l’accès de Coriosolis à tous grâce à du personnel sensibilisé, un accueil, des informations et une signalétique adaptés. Ainsi le centre peut accueillir des personnes en situation de handicap moteur, auditif, mental et visuel. Ce label est accordé pour une durée de 5 ans. Aujourd’hui l’action débutée par Éva se poursuit avec la nouvelle équipe pour labelliser les autres sites archéologiques de Corseul.

Truelle et sac à dos c’est fini pour cette saison, nous nous retrouvons en septembre pour de nouvelles aventures, Ne ratez pas les deux épisodes bonus proposés dans le cadre du salon « Vin nature et illustration », nous vous parlons vin de Bretagne mais aussi bière. A la rentrée, nous espérons pouvoir vous emmener à la rencontre de nouveaux lieux, nouvelles personnes et toujours pour se questionner sur la médiation en archéologie et la valorisation du patrimoine en Bretagne.