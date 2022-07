Des Polars et des Notes #90 : Drame social et pouvoirs occultes…

Les vacances sont enfin arrivées, excellente occasion d’aller se promener un tantinet, même si en littérature noire, ce n’est pas en touriste. Destinations choisies : péninsule ibérique et Arkansas, voilà déjà une belle balade. Et ce n’est pas tout : cette émission vous offre un retour en arrière dans les années 70, et vous ne serez pas déçus du voyage, même si, dans ces deux cas, les intrigues se déroulent en France !

Que diriez-vous d’une visite organisée du Paris des maisons closes interdites et de sa puissante tenancière, tenant dans sa main flics et politiciens ? Ou de plonger dans l’histoire déchirante des ouvriers de chantiers navals de La Seyne-sur-Mer, fleuron de l’industrie française, racontée de formidable façon, des dernières années heureuses à la suite de trahisons, de mensonges, de manipulations politiques et patronales qui conduisirent à son démantèlement ? Sans oublier les ravages de l’amiante sur les organismes de ceux qui ont été jetés sur le pavé sans ménagement…

Pas très gai tout ça, mais on vous annonce tout de même une très bonne nouvelle avec la réouverture d’un lieu magique, au cœur de la forêt du Centre-Bretagne : L’Autre Rive.

Au sommaire donc quelques idées de lectures pour vos séances de bronzette. Du polar palpitant au roman noir, de l’enquête sous pression à la réflexion sociale, il y en a pour tous les goûts.

Bonne écoute et bonnes vacances !

Sommaire :

Livres

CHÂTEAU DE CARTES – Miguel Szymanski – Éditions Agullo – collection Agullo Noir

Traduit du portugais par Daniel Matias

RATTRAPE-LE – Jake Hinkson – Éditions Gallmeister

Traduit de l’américain par Sophie Aslanides

Interviews

Éric Decouty pour LA FEMME DE POUVOIR, paru aux éditions Liana Levi.

Christian Astolfi pour DE NOTRE MONDE EMPORTÉ, publié par les éditions Le Bruit du Monde.

La Zik

Amália Rodrigues – Lisboa Não Sejas Francesa, Bill Coleman – Benny Carter – Honeysuckle Rose, Janis Joplin – Kozmic Blues, Reba McEntire – The Greatest Man I Never Knew