Visite de la cidrerie bio de Rozavern à Telgruc-sur-Mer

Lancée en 2001, la cidrerie de Rozavern fait désormais travailler trois personnes : Nicolas Mazeau, Jennifer Scouarnec, et leur cousin. Ils produisent d’abord des pommes et travaillent une soixantaine de variétés locales, essentiellement des pommes à cidre puisque c’est aussi l’essentiel de leur production. Ils viennent d’obtenir la certification AOP Cornouaille pour une partie de leur production, après de nombreuses années de travail. Ils transforment aussi leurs pommes en jus de fruit, lambig, pommeau, vinaigre… Et 80 % de leurs bouteilles sont vendues localement !

Agriculture biologique, Appellation d’origine protégée et qualité

Les cidriers de Rozavern travaillent en agriculture biologique et même au-delà du cahier des charges puisqu’aucun produit, même autorisé en bio, n’est utilisé pour le traitement des arbres et la production. Toujours dans une optique de qualité maximale, les pommes qui servent à produire le cidre AOP Cornouaille sont récoltées à la main (ce qui n’est pas imposé par l’appellation).

Une ferme pédagogique et très accueillante

La fabrication du cidre suppose une forte activité en automne (récolte des pommes et pressage) et en hiver (fermentation, mise en bouteille, entretien des vergers…). En été, place à l’accueil du public à la ferme avec des visites guidées (gratuites) les mardis et jeudis à 11h et 18 h et le lundi en juillet-août, un marché de producteurs de 17h à 20h suivi d’un concert gratuit avec petite restauration et bar sur place.

Quand vient le temps de la récolte, en octobre, une fête du cidre participative est organisée, les personnes peuvent apporter leurs propres pommes, assister au pressage et déguster le jus extrait, dans une ambiance festive. Les bouteilles de cette cuvée collective de cidre – la Cuvée de la presqu’île – seront distribuées, une fois prêtes à déguster, entre les participants.

Parmi les projets de Jennifer et Nicolas pour faire découvrir toute l’année la ferme et sa gestion respectueuse des écosystèmes locaux, un sentier d’interprétation qui permettra de parcourir l’exploitation en autonomie au fil des panneaux voire des séquences sonores autour de la faune, la flore, de la géologie ou du patrimoine.