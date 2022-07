Le musée de l’école rurale vous sex’plique tout !

L’exposition Tout Sex’plique retrace l’histoire de l’éducation sexuelle à l’école, de la fin du 19e à aujourd’hui. Vous pourrez revenir sur 100 ans d’histoire grâce à des manuels scolaires, des cahiers d’élèves et de professeurs, des planches anatomiques, des vidéos d’archives de l’INA, etc. Les élèves de l’école de Dinéault ont aussi participé en répondant à de drôles de questions : c’est quoi l’amour? comment on fait les bébés?

Pauline Babelon, chargée d’exposition, a fait le constat notamment sur les réseaux sociaux que les jeunes déplorent un manque d’éducation sexuelle. Et cela, malgré les 3 séances par an d’éducation à la sexualité devenues obligatoires en 2001.

L’exposition s’interroge sur les origines de l’éducation sexuelle dans les écoles et pour quelles raisons cette dernière a du mal à être effective. L’exposition revient sur les tabous, très nombreux, qui sont attachés à ce sujet. Il a fallu attendre les années 70 et notamment mai 68 pour que les mœurs se libèrent.

L’exposition a lieu au musée de l’école rurale de Trégarvan et est accessible jusqu’en mai 2023.