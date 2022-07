Mer en vue ? La suite des aventures de Morvarc’h

Les Amis de Morvarc’h cherchent des financements

Ré-écoutez l’histoire de Morvarc’h ici.

Les Amis de Morvarc’h se sont montés en association afin de récolter de l’argent pour pouvoir réparer Morvarc’h et le voir naviguer à nouveau. Pas moins de 130 000€ sont nécessaires pour le remettre à flot. Alors les idées et les partenariats n’ont pas manqué pour faire connaître son histoire et obtenir des dons et des financements : création d’un blog, partenariat avec l’entreprise Zanzibar et la brasserie du bout du monde, vente de tote bag, de pulls, de tee-shirts sur les marchés, etc.

L’association a aussi réussi à faire reconnaître Morvarc’h comme une Bateau d’Intérêt Patrimonial. Étape indispensable pour obtenir des subventions.

Des travaux à hauteur de financement

En 50 ans d’existence, c’est la première fois que Morvarc’h se retrouve hors de l’eau. Alors il faut profiter de l’occasion pour le retaper comme il faut. Et puis avec le gros de la structure à réparer (membrures et bordées), certaines parties du bateau vont être exceptionnellement accessibles. A nouveau, il faut en profiter !

L’objectif c’est que Morvarc’h reparte pour 50 ans de plus sur l’eau !

Le chantier de Morvarc’h combine le savoir faire des charpentiers de marine (Radio Évasion est d’ailleurs allée à la rencontre de l’un d’eux) et l’envie d’implication de tout un chacun lors des chantiers participatifs. Vous pouvez donc venir donner un coup de main en contactant les Amis de Morvarc’h, ou faire un don sur hello asso.

Pour Gwénola Grouhel, Morvarc’h est aussi là pour faire du lien, créer un espace de relations et d’échanges dans la société.