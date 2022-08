Des Polars et des Notes 91 : Troubles apparences…

Une émission dans laquelle vous pourrez découvrir pas moins de six romans, des heures et des heures d’aventures les plus diverses. Avec les vacances, vous devriez disposer de pas mal de temps libre et, dans nombre de régions, il n’est pas évident de se promener toute la journée sous peine de fondre avec le bitume. Voici donc nos suggestions de lectures, abordant pour la plupart le thème d’apparences trompeuses, d’identités falsifiées ou usurpées. Homonymie favorisant tous les quiproquos, noms volontairement falsifiées, volonté de s’éloigner d’un passé trop lourd à porter, il existe mille raisons de ne pas vouloir se dévoiler et autant de variantes pour y parvenir.Bien entendu, ces usurpations, dissimulations et autres se révèleront fort utiles et serviront à merveille les intrigues les plus tordues, les plans les plus diaboliques… jusqu’à être, peut-être, découvertes.

Encore une fois, on constate la magie de la littérature, la puissance du livre qui fournit de quoi allier bronzage et frissons, farniente et réflexions profondes, voyages et immobilité forcée par une canicule têtue.

Bonne écoute et bonnes vacances !

Sommaire :

Livres

LA GARDIENNE DE MONA LISA – Peter May – Éditions du Rouergue.

Traduit de l’anglais (Écosse) par Ariane Bataille.

LE BON PÈRE – Santiago Diaz – Éditions Le Cherche-Midi

Traduit de l’espagnol par Thomas Dangoumau

L’AUTRE FEMME – Mercedes Rosende – Quidam Éditeur – collection Les Âmes Noires

Traduit de l’espagnol (Uruguay) par Marianne Million

ÉPAULARD – Thierry Brun – Éditions Jigal Polar

Interviews

Sébastien Raizer pour MÉCANIQUE MORT, paru aux éditions Gallimard dans la collection Série Noire.

Gilles Zerlini pour LETTRES À MES FANTÔMES, publié aux éditions Maurice Nadeau

llustration : Hélène Rival https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en

La Zik

Francis Cabrel – Hors Saison, Fuel Fandango – Toda La Vida, The Breeders – Cannonball, Rob Rio – Fat Girl Boogie, Boris Vian – Le Déserteur, Adele – Skyfall