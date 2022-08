Radio vino en direct du salon du vin nature et de l’illustration 2022 au Faou

Nous avons de nouveau planté notre studio devant la librairie-café Gwennili, co-organisatrice du salon (avec l’association Arts et vins) et cette fois Radio vino a émis en continu pendant les deux journées du salon les 9 et 10 juillet 2022, avec Fred Monfort (co-président) aux manettes.

Roger Mauguen et Philippe Joly (Play it loud) ont réalisé une émission spéciale vin et interviewé les rockers locaux Les puceaux sauvages, à réécouter ici.

Sandrine Durand (Au fil de l’Ouest) nous propose un petit jeu radio « vin et cinéma »

Du côté de la viticulture et de l’illustration, vous retrouvez au cours de ces émissions interviewés par Pat Salaun (Pat blabla), Yann Simon (coordinateur de la radio), Jeanne Fourel (co-présidente), Davy Andrasik, Céline Kergonnan (Truelle et sac à dos) :