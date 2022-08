Des Polars et des Notes 92 : Littérature(s)…

Rentrée littéraire oblige, il va être beaucoup question de romans, divers et variés, dans les semaines à venir, c’est pourquoi nous allons, au cours de cette émission, nous pencher sur des romans parlant de romans et d’auteurs, très différents, d’où le presque pluriel à littérature. Au sommaire, des récits noirs, certes, mais aussi des contes, sur la mer en furie ou dans les profondeurs de la forêt amazonienne, et, pour trois d’entre eux, le thème central sera l’écriture, la création, la traduction, le tout vu sous des angles on ne peut plus variés. Littérature et apprentissage, et, comme toujours, de superbes voyages à travers des pages magnifiquement écrites, de quoi terminer en beauté ces mois d’été, et attaquer avec sérénité la reprise et son cortège d’obligations…

Bonne écoute et bonnes (fin de) vacances !

Sommaire :

Livres

TRENTE JOURS D’OBSCURITÉ – Jenny Lund Madsen – Éditions Gallmeister

Traduit du danois par Mathis Ferroussier

PAS DE LITTÉRATURE ! – Sébastien Rutès – Éditions Gallimard – collection La Noire

NOUS ÉTIONS LE SEL DE LA MER – Roxanne Bouchard – Éditions de l’aube- collection L’aube Noire

PAT ET GARRETT – Jacques Bablon – Éditions Jigal Polar

Interviews

Colin Niel pour DARWYNE, paru aux éditions du Rouergue dans la collection Rouergue Noir.

René Frégni pour MINUIT DANS LA VILLE DES SONGES, publié aux éditions Gallimard, dans la collection La Blanche.

La Zik

Phil Collins – Another Day in Paradise, Tom Waits – Big Black Mariah, Jahyanai feat Bamby – Who Mad Again, Caribou – Je Veux Boire du Rhum, Buena Vista Social Club – Hasta Siempre, Bob Dylan – Knockin’ on Heaven’s Door

illustration : Hélène Rival https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en