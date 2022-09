Ladies up veut ouvrir davantage le sport aux femmes

Dans leur propre vie, les 5 jeunes femmes fondatrices de l’association Ladies up ont constaté qu’elles avaient renoncé au sport pour privilégier leurs études, et qu’elles n’étaient pas les seules dans ce cas.

De fait, les sportives ne sont que 38 % dans les clubs et associations en France, elles sont deux fois moins nombreuses que leurs homologues masculins à participer à

des tournois ou des compétitions, malgré une pratique encadrée ou en club (16% pour les femmes contre 31% pour les hommes). En 2016, le sport féminin ne

représentait que 16 à 20% du temps d’antenne des médias audiovisuels français… *

En outre, certains sports sont particulièrement genrés : les filles et femmes sont ultra majoritaires en équitation et danse, ultra minoritaires en rugby ou en football. Dans le milieu professionnel, les inégalités de salaire sont énormes : en moyenne, au football, une femme jouant en Division 1 gagne 2500 euros par mois, contre 110000 euros pour un homme.

Des freins à la pratique sportive féminine

C’est à l’adolescence que beaucoup de jeunes filles laissent tomber la pratique sportive. Les raisons sont multiples et vont des changements corporels pas toujours bien vécus, notamment la gène en période de règle, jusqu’aux stéréotypes d’éducation qui poussent assez peu les filles à continuer à faire du sport, en passant par des organisations de clubs sportifs peu adaptés à leurs aspirations ou qui ne les accueillent tout simplement pas (absence d’équipe féminine dans certains sports collectifs). Plus tard, la naissance des enfants détournent encore les femmes d’une pratique sportive régulière. Ce n’est que dans les tranches d’âge au-delà de cinquante ans qu’elles redeviennent aussi nombreuses voire plus nombreuses que les hommes à pratiquer un sport. Le sport féminin intéresse nettement moins les médias grand public que le sport masculin, les sponsors se tournent donc majoritairement vers les hommes (à 80%) et le cercle vicieux s’entretient ainsi.

Permettre aux jeunes femmes de prendre toute leur place dans l’univers du sport

Créée pour promouvoir l’égalité femmes/hommes dans plusieurs domaines, l’association Ladies up a choisi le sport cette année car le maintien d’une activité sportive est très important, non seulement de point de vue de la santé (prévention de nombreuses maladies, amélioration de la santé psychique) mais aussi du point de vue social et même tout simplement moral ; quand elles pratiquent un sport à haut niveau, les femmes affichent des performances qui méritent d’être saluées et sorties de l’invisibilité.

Ladies up lance donc un événement, à destination du grand public, en particulier étudiant, pour porter le débat sur la scène publique et inciter les jeunes femmes à se lancer ou se relancer dans la pratique sportive. Les 16 et 17 septembre 2022 à Brest, il y en aura pour les têtes et les corps :

Le 16 septembre 2022 : ateliers, quizz et conférences sur le sport féminin et ses enjeux à la faculté de lettres Le 17 septembre 2022 : compétitions sportives féminines de handball, basket et foot au gymnase Kergrach

*sources : INJEP : Chiffres des sports 2020 / INSEP & Assurance prévention : Activité physique et sportive des femmes / CSA : Rapport sur la diffusion de la pratique féminine sportive en 2017 /