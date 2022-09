Portes ouvertes à la maison des associations Pierre Waldeck-Rousseau de Quimper le 24 septembre 2022

Les 2000 mètres carrés de la maison Pierre Waldeck-Rousseau (du nom d’un des fondateurs de la loi 1901) abritent tout ce qu’il faut pour l’administration des associations : des bureaux (dédiés ou partagés), des salles de réunion et un espace de co-travail. Propice aux projets inter-associations, la maison est gérée par l’Espace associatif. Certaines associations de la maison ont décidé de lancer ces portes ouvertes, pour se faire connaître et faire visiter les lieux.

Le 24 septembre 2022, de 9h à 12h, on pourra donc rencontrer une quinzaine d’associations avec des stands, ateliers, jeux, visites guidées de la vigne du Braden, exposition photographique et animation musicale des Aprèm’Jazz, vente de gâteaux…

Ardecom29, Aprèm’Jazz Quimper, Association de Formation pour le Partenariat de Soins, Aux Abeilles on sème, CLCV Quimper, Eau et Rivieres de Bretagne, Espace associatif Quimper Cornouaille, France Bénévolat Quimper, GEAI 29, Gwennili, Habitat et Humanisme Quimper, Kan Ar Mor, Kempermaculture, LDH Quimper, Les Habitants du Braden, Maison pour tous d’Ergué-Armel, Protection Civile du Finistère, Quimper Ergue-Armel, Football Club, RNMA – Réseau National des Maisons des associations, Association Sport Pour Tous

Ce sera aussi l’occasion de visiter le bâtiment et de redécouvrir les services de l’Espace associatif de Quimper Cornouaille : reprographie et communication, matériel audiovisuel, numérique, formation des bénévoles et salariés du secteur associatif, centre ressource et conseils, boxes pour le stockage de gros matériel, archives mortes…