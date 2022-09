S’initier aux jeux de rôle avec la Compagnie de l’Ouroboros à Pont-de-Buis-lès-Quimerc’h

Un jeu de rôle se situe quelque part entre le théâtre d’improvisation et le jeu de société. Il faut une personne pour diriger le jeu et au moins deux personnages incarnés, mais l’idéal est qu’il y en ait davantage (pas trop non plus).

Une situation est annoncée : il peut s’agir d’un univers totalement imaginaire avec des créatures fantastiques ou bien une période historique réelle ou encore de l’anticipation… Chaque joueuse ou joueur choisit un personnage en fonction de cette situation et c’est la maîtresse ou le maître du jeu qui lance ses éléments de scénario. En fonction de ceux-ci, des actions ou interactions avec des personnages non joueurs se produiront, des combats souvent, des défis à relever… Ce sont les lancers de dés (polyédriques, à partir de 3 côtés) qui déterminent l’issue des différents événements mais c’est à chaque personne de créer aussi sa part de scénario. Ce qui fait qu’une partie peut durer longtemps… On peut l’interrompre et la reprendre un autre jour. Certains jeux de rôle durent plusieurs semaines !

Murders parties et escape games sont en quelque sorte des dérivés de ces jeux de rôle. Quant aux jeux vidéos, ils ont beaucoup emprunté à leur univers.

Pour initier tout le monde aux jeux de rôle, la Compagnie de l’Ouroboros propose un premier rendez-vous le 17 septembre 2022 à la Maison pour tous de Pont-de-Buis de 14h à 17h (accès libre). Une murder party sera aussi organisée à la médiathèque de Quimerc’h fin octobre.