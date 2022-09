L’aménagement du logement pour la prévention des chutes avec Justine Guiriec, ergothérapeute

En partenariat avec la Mutualité française de Bretagne, nous vous proposons une série d’émission qui aborde plus généralement la question du maitien des personnes agées au domicile. Au cours de cette série d’émissions, nous abordons la question de la prévention des chutes au domicile.

La première émission de cette série aborde la question des chutes au domicile sous l’angle de l’accompagnement et la prévention des chutes. Justine Guiriec, ergothérapeute pour le dispositif VAS-Y nous parle de son métier et de son intervention au quotidien et comment accompagner la personne dans des aménagements simples ou au contraire plus importants ou complexes. Dans de nombreux cas, ils existent tout un panel de solutions, où l’ergothérapeute est force de proposition et constitue une interface entre le médical et l’accompagnement social de la personne. Elodie Brenne, chargée de prévention à la Mutualité française de Bretagne nous explique les enjeux et les causes des chutes au domicile.