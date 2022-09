Silence ça touille, un festival de cinéma qui nourrit corps et esprit du 23 au 25 septembre 2022 à de Locronan

Au départ, il y a eu un livre Ciné Bouffe 50 recettes pour des petits dîners entre amis (Presses de la Cité) dans lequel Christophe et Virginie Casazza revenaient sur les scènes de table les plus mythiques du cinéma et les plats qu’y dégustaient les personnages.

Petit à petit est née l’idée d’un festival qui, après avoir existé brièvement en Bourgogne, se réinvente à Locronan du 23 au 25 septembre 2022. On pourra y voir quelques 70 films, sélectionnés parmi la monstrueuse quantité – 1200 – d’œuvres reçues du monde entier. C’est dire si la nourriture et ses rituels humains inspire les cinéastes de la planète entière, qui en font de longs ou courts métrages, films d’animation ou documentaires…

On pourra aussi voir certains grands classiques en dégustant de savoureux repas ou mises en bouche qui leur rendront hommage, avec la complicité de Xavier Hamon, fondateur de l’USPG (l’Université des sciences et des pratiques gastronomiques) et d’autres artisans cuisiniers de Bretagne. Vous découvrirez aussi les projections en « Goûstorama » durant lesquelles certaines scènes s’accompagnent de dégustations précises (chocolat, whisky).

Régaler ses papilles et ses neurones

L’ambition de Silence ça touille est bien de faire passer un délicieux moment au public. Mais aussi de faire progresser chacune et chacun vers le « bien manger ». Cela passera donc par des ateliers de cuisine : Les poissons oubliés de Bretagne, Les plantes passent à table, Comment marier cuisine japonaise et cuisine bretonne ? …