Comment Run ar Puñs accompagne les artistes amateurs ou professionnels du Finistère

Toujours à Châteaulin mais sur une autre colline que celle du hameau de Run ar Puñs, le Germoir est aussi un lieu de musiques actuelles. C’est l’équipe de Run qui gère en effet un studio et une régie dans l’école de musique et danse, en partenariat depuis de nombreuses années. Toutes les adhérentes et adhérents de l’école peuvent venir répéter voire enregistrer leur production, avec l’aide de Germain Vaudaux le régisseur. Mais le rôle de ce dernier, avec aussi son collègue Alex Leboucher, va bien au-delà de l’aide technique quand il s’agit d’artistes ou groupes de musiques actuelles. L’école de musique intègre en effet depuis longtemps les musiques actuelles comme n’importe quelle autre esthétique, avec des parcours de formation mais aussi un accompagnement personnalisé. Et le tout nouveau directeur de l’école Lilian Métayer a bien l’intention de poursuivre dans cette voie.

L’accompagnement aux musiques actuelles adapté à chaque projet

Tout artiste ou groupe du Finistère qui adhère à l’école peut donc bénéficier d’une aide multiformes, en fonction de son projet, de ses objectifs. Des instruments (guitare, basse et batterie) sont à disposition, ainsi que du matériel de sonorisation, de prise de son et de mixage, sans oublier des stations dédiées à la musique assistées par ordinateur (MAO). on peut d’ailleurs prendre des cours à l’heure de MAO. Les groupes amateurs déjà formés peuvent aussi venir répéter régulièrement au Germoir comme Galeine, dont le chanteur-guitariste-auteur-compositeur Eric Berthou est venu témoigner (à l’écoute Tueurs d’abeilles)

Pour les groupes ou artistes qui souhaitent aller plus loin, notamment dans la voie de la professionnalisation (une dizaine par an), l’accompagnement de Run ar Puñs porte aussi bien sur les volets artistiques ou économiques, que sur les aspects administratifs, juridiques ou psychologiques. Il peut s’enrichir en parallèle d’actions culturelles menées par Run auprès de publics très divers : enfants, personnes âgées dépendantes, personnes en situation de handicap, etc.

Run ar pousses, le tremplin

Le tremplin Run ar pousses est d’ailleurs un dispositif intéressant pour les jeunes groupes ou artistes du Finistère qui souhaitent un suivi plus pointu, jusqu’à la scène et même après. Deux formations sont sélectionnées parmi les candidatures reçues en mai. Les lauréats se produisent sur scène à l’automne ; cette année c’est le 24 septembre 2022 à Run ar Puñs.

