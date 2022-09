La Compagnie Dagorlad mêle histoire et sport à Pont-de-Buis-lès-Quimerc’h

Comment faisait-on la guerre autrefois ? Comment se déroulaient exactement les combats et avec quelles armes ? Les réponses varient bien entendu beaucoup selon les époques et les pays, et on est souvent loin des images toutes faites que nous renvoient le cinéma. D’où l’intérêt d’associations comme Dagorlad, compagnie affiliée à la Fédération des arts martiaux historiques européens.

Plutôt spécialisée dans la Renaissance, la compagnie propose des initiations à la hache noble, le bâton, l’épée de côté, la hallebarde. Certains des adhérents effectuent de véritables recherches historiques pour comprendre comment on utilisait ces armes sur les champs de bataille. Des répliques en bois servent à « tester » les hypothèses historiques sur le plancher du gymnase de Pont-de-Buis-lès-Quimerc’h, le tout dans une bonne ambiance et un esprit de curiosité !