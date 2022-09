Manger bio et local, c’est idéal, et tout à fait faisable en Finistère

Le Finistère a passé le cap des 1000 fermes en agriculture biologique en 2020. Actuellement, l’inflation liée au conflit russo-ukrainien, au surcoût de l’énergie a conduit à une moindre progression du marché des produits bio ; mais s’ils progressent moins vite, les achats d’aliments issus de l’agriculture biologique continuent à augmenter. Ce n’est pas parce qu’il y a passagèrement des surproductions dans certains secteurs (comme pour le lait de vache par exemple) que ce mode de production doit s’arrêter.

Au contraire, les avantages de l’agriculture sans pesticides sont si nombreux que l’un des volets de la loi Egalim impose que la restauration collective publique propose au moins 20% de produits bio depuis le début 2022.

Les vertus des productions biologiques pour l’environnement, la santé, l’économie…

La campagne nationale « Bio et local, c’est l’idéal » a lieu chaque année fin septembre début octobre pour rappeler ces intérêts multiples de l’agriculture biologique :

préservation de la santé des consommatrices et consommateurs mais aussi de celles et ceux qui produisent,

régulation du climat et absorption du CO2 par la préservation des sols et l’agroforesterie (haies de bocage par exemple) ou en réduisant les transports quand le circuit de commercialisation est court

développement de l’emploi local : pour une même surface, une ferme bio nécessite en moyenne 0,6 unités de travail annuel (UTA) de plus qu’une ferme conventionnelle (recensement agricole 2010)

respect de la biodiversité et du bien-être animal

Souvent, on évoque l’impossibilité de nourrir l’ensemble de la population humaine avec de l’agriculture biologique. C’est oublier que plus d’un tiers des aliments produits sont gaspillés, voire davantage.

La question du prix des produits de l’agriculture biologique

Les prix de l’agriculture biologique sont pointés comme étant plus élevés que ceux de l’agriculture conventionnelle. C’est une réalité notamment dans les rayons des supermarchés qui réalisent plus de marge sur ces produits. Il faut aussi tenir compte du fait que les fermes qui produisent bio sont plus petites et qu’ elles réalisent moins d’économies d’échelle, avec davantage de main d’œuvre, moins de subventions et une certification AB qui a un coût. Il faut aussi considérer que les prix de l’agriculture conventionnelle n’intègrent pas les coûts de leur éventuels impacts négatifs qui sont difficiles à chiffrer mais qui se transforment en impôts supplémentaires pour les contribuables (quand il faut dépolluer les cours d’eau par exemple).

En fait, quand on peut s’approvisionner directement dans une ferme près de chez soi, c’est souvent moins cher d’acheter bio qu’en grande surface. Le Finistère a la chance de compter sur son territoire une grande diversité de productions : maraîchage, plantes aromatiques, élevages laitiers bovins, caprins avec transformation en fromages, vou élevages de races à viandes bovines, ovines, porcines, avicoles (pour les œufs également), etc. La proximité réduit déjà les coûts de transport et à l’ère de l’énergie chère, c’est une donnée à prendre en compte. En outre, sans intermédiaires à rémunérer, on peut vendre ses produits moins cher tout en s’assurant un revenu décent.

Cela suppose pour les acheteuses et acheteurs des changements d’habitude : passer à la ferme ou au marché plutôt qu’au supermarché, apprendre à transformer les produits « bruts » en les cuisinant (les produits transformés industriellement coûtent en moyenne plus cher au kilo, même non bio), se nourrir en protéines végétales davantage qu’animales, respecter les saisons…

L’opération Bio et local c’est l’idéal se traduit dans le Finistère par différents rendez-vous jusqu’au 20 octobre 2022 :

visites de fermes ou établissements d’enseignement agricole

animations dans les magasins bio

animations dans les entreprises bio

mise en avant de menus bio dans les cantines et restaurants scolaires

animations organisées par des associations (ateliers jardinage, fêtes sur le thème de l’alimentation

Retrouvez le programme complet de l’opération sur la page Facebook de la Maison de l’agriculture biologique du Finistère.