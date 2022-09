Vivre en bonne intelligence avec l’Aulne, malgré ses débordements

Au fil de l’Aulne a lieu les 24 et 25 septembre 2022, une semaine après le festival Splash qui proposait toutes sortes de spectacles sur le canal et le long des quais de Port-Launay.

C’est dire si le fleuve est en vedette en cette période… de sécheresse. On sait aussi que parfois, l’Aulne déborde. C’est pour faire en sorte que la population sache vivre avec le risque inondation qu’a été lancé le projet Bric Aulne, piloté par le Cerema.

Dans ce cadre et avec la complicité de la Maison pour tous – centre social Polysonnance, l’idée est de mener des actions positives et ludiques pour rappeler à la population du bassin versant de l’Aulne combien le fleuve est précieux, au-delà de l’eau potable qu’on en extrait.

Un fleuve utile, agréable, parfois débordant et qui marque l’identité du territoire

La fête Au fil de l’Aulne permettra d’aborder toutes les thématique associées au fleuve qui se déclinent pendant ces deux jours en animations gratuites.

Pour montrer que l’Aulne est un milieu vivant plein d’atouts (biodiversité, paysages, qualité de l’eau) : des ateliers scientifiques seront proposés à bord du camion des Petits débrouillards, des initiations à la pêche pour les enfants, une présentation de la faune dans et autour du bief de Guily-Glaz, une visite de l’observatoire aquatique de Châteaulin

Pour rappeler le côté récréatif (sports, patrimoine, culture) : une balade artistique présentant les œuvres réalisées par les habitantes et habitants, une initiation au kayak avec le club de Châteaulin, des spectacles des artistes en modes doux du réseau ArtMoDo

C’est une voie navigable : démonstrations d’éclusage, exposition sur l’activité de transport du sable autrefois

C’est aussi un milieu qui suppose des contraintes avec lesquelles il faut apprendre à vivre : exposition de photographies sur les crues passées de l’Aulne, démonstrations et exercice de sauvetage avec les pompiers, présentation du barrage de régulation des crues de Guily-Glaz, exposition « j’habite en zone inondable, je peux agir », apéros vigi-crue…

C’est aussi un lien pour aider les populations locales à s’adapter ensemble aux transitions écologiques : le camion climat-déclic de l’association Energ’ence, atelier dessin d’une fresque pour imaginer la vallée de l’Aulne du futur

Toutes les animations sont gratuites, seule la restauration est payante.