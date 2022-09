Des Polars et des Notes #93 : Implacables destins…

Rien ne sert souvent de s’échiner à lutter contre, que l’on soit président de la république, servante, fille d’esclave, jeune mariée un peu voyeuse ou ancien lycéen trop et mal politisé, une fois la machine enclenchée, plus rien ne peut l’arrêter. Six histoires au sommaire, aussi différentes que passionnantes, six visions de l’existence et de notre quotidien, alternant tendresse, humour, violence et tragédie. Voilà ce qui vous attend dans cette émission, seul point commun : le talent des auteurs et autrices.

Nous y parlerons d’écologie punitive, d’un père aux abois, d’une jeune femme piégée, de terroristes ratés, d’un microcosme très énigmatique ou d’une fable magnifique, autant d’aspects de notre humanité, de ses tourments, de ses errements mais aussi de ses qualités.

Bonne écoute !

Sommaire :

Livres

PETIOTE – Benoît Philippon – Éditions Les Arènes – collection Equinox

LA FEMME DU DEUXIÈME ÉTAGE – Jurica Pavičić – Agullo Éditions – collection Agullo Noir

Traduit du croate par Olivier Lannuzel

POUR TOUT BAGAGE – Patrick Pécherot – Éditions Gallimard – collection La Noire

LE FEU DU MILIEU – Touhfat Mouhtare – Éditions Le Bruit du Monde

Interviews

Noëlle Renaude pour UNE PETITE SOCIÉTÉ, paru aux éditions Payot & Rivages dans la collection Rivages/Noir.

Thomas Bronnec pour COLLAPSUS, publié aux éditions Gallimard, dans la collection Série Noire.

La Zik

Chris Isaak – Blue Hotel, The Fudgees – Killing Me Softly, Nat King Cole – Unforgettable, Léo Ferré – Pour Tout Bagage, Les Sales Majestés – Apocalypse, Zily – Zaina