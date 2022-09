Maladies de Parkinson, d’Alzheimer… se faire aider autour d’un café à Crozon

Alain Mazet a appris brutalement qu’il était atteint de la maladie de Parkinson en 2011, son neurologue n’a guère pris de précautions psychologiques. Après avoir surmonté son angoisse et son abattement, Alain a heureusement pu bénéficier d’un traitement efficace. Il s’est remis au sport et pratique toujours la course à pied, le vélo, la marche… une activité physique qui contribue à sa bonne forme. S’ajoutent à cela les séances de kinésithérapie et d’orthophonie pour garder sa mobilité et sa voix et Alain a donc la chance, après 11 ans de maladie, d’être toujours autonome. C’est lui qui avait lancé les rencontres « Autour d’un café » pour permettre aux autres malades de Parkinson et à leurs proches en presqu’île de se rencontrer. 25 personnes ont répondu présentes au départ mais la pandémie de Covid a quelque peu cassé cet élan.

Accueil pour les personnes aidées et aidantes le deuxième et quatrième mercredi du mois à Crozon

D’où l’idée de relancer avec l’aide de l’Ulamir de presqu’île de Crozon et de la Soupape, des temps d’échanges réguliers « Autour d’un café » proposés aux personnes aidées et aidantes, non seulement touchées par Parkinson mais aussi par d’autres maladies neurodégénératives comme celles d’Alzheimer, à corps de Lewy ou la sclérose en plaques. L’idée est de proposer une permanence d’accueil lors du marché de Crozon, à la résidence du Cré les 2ème et 4ème mercredis du mois de 9h30 à 12h. On peut y discuter en privé avec un accueillant, échanger avec d’autres malades ou proches, boire un café, prendre des informations… c’est ouvert, anonyme et gratuit.

D’autres rendez-vous pour trouver soutien et information en presqu’île de Crozon et Aulne maritime

Un forum des aidants est organisé les 5 et 6 octobre 2022 : le 5 à l’espace F. Mitterrand de Pont-de-Buis-lès-Quimerc’h et le 6 à la maison du temps libre à l’Améthyste à Crozon, avec animations, informations et conférences pour les aidants pendant que les aidés sont eux aussi accompagnés.

L’Ulamir propose aussi des animations dans le cadre de la Semaine bleue, dédiée aux retraités et personnes âgées, du 3 au 9 octobre 2022. Les plus jeunes seront aussi appelés à participer dans le cadre du projet Tissâge de l’Ulamir pour permettre aux jeunes de 16 à 30 ans de se loger chez des personnes âgées à prix modique, en leur rendant quelques services.

L’association La soupape, qui rassemble des éducatrices et un éducateur spécialisées continue cette année ses journées d’échanges thématiques (avec groupes de paroles) dont la prochaine est prévue le 26 novembre 2022 autour des femmes, la suivante le 10 décembre 2022 sur le handicap.

L’écoute téléphonique se poursuit aussi et on peut appeler le numéro suivant : 06 47 66 30 97 le mercredi de 9h à 12h et le jeudi de 20h à 22h.