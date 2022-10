Créé en 2017, le Geai 29 n’est pas le seul groupement d’employeurs associatifs du Finistère. D’autres associations du département mutualisent des emplois mais plus spécialisés (dans la culture ou le sport ou à une échelle géographique plus locale). L’originalité du Geai est d’être intersectioriel.

Le Geai joue tous les rôles « classiques » de l’employeur : rédiger le contrat de travail, veiller au respect du droit du travail, rémunérer, payer les cotisations sociales, transmettre les bulletins de salaire, mettre fin au contrat si besoin… Les associations qui ont besoin de compétences signent aussi un contrat avec le Geai pour cadrer les tâches et horaires de la personne qu’elles missionnent.

En plus de décharger les associations, parfois très petites, de cette fonction d’employeur et des démarches qui vont avec, le Geai assure bien davantage : trouver d’autres missions pour les salariés qui le souhaitent (qui peuvent se partager entre 2 à 4 associations), leur proposer des formations, assurer une médiation en cas de conflit, etc. Le Geai peut aussi se charger du recrutement, ou au moins de la diffusion des emplois. Deux missions sont actuellement proposés en comptabilité et en assistance administrative.

Une vingtaine de personnes employées et autant d’associations employeuses

17 femmes et hommes sont actuellement employés par le Geai 29 ; elles ou ils travaillent à temps complet ou partiel selon leurs choix et les possibilités, parfois en télétravail et en CDI. Leurs profils sont variés, parfois déjà rompus au milieu associatif, parfois en reconversion, jeunes ou moins jeunes…

Quant aux associations qui ont choisi la formule du groupement d’employeurs, elles sont actuellement une vingtaine également, du club d’escalade à la maison pour tous, du réseau d’épiceries solidaires à la fondation Massé Trévidy en passant par d’autres associations à vocation sanitaire et sociale, paysanne, culturelle ou sportive…

Certaines associations sont autrefois passées par le Geai 29 pour tester la création d’un poste avant de voler de leurs propres ailes et de devenir directement employeuses.

Une expérimentation pour mutualiser emplois de collectivités et d’associations

Déjà innovant socialement, le Geai 29 n’entend pas s’arrêter en si bon chemin. Il vient de remporter un appel à projets du ministère du travail qui va lui permettre d’ici 2 ans de développer son réseau et son activité au nord du Finistère et de lancer une nouvelle expérimentation prometteuse : mutualiser des emplois, en particulier dans l’animation socio-éducative, entre des collectivités d’une part et des associations d’autre part. Le secteur a en effet besoin de recruter mais le morcellement des emplois d’animation suscitent peu de candidatures. L’intervention du groupement d’employeur et la souplesse de ce dispositif permettrait de consolider ces emplois et de les rendre plus séduisants. Affaire à suivre…