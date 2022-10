Sauterelles, grillons, criquets et courtilière : les orthoptères de Bretagne

Insectes aux ailes « droites » le long du dos, les orthoptères volent et surtout sautent avec de puissantes pattes arrières. La Bretagne compte 66 des 220 espèces d’orthoptères connues en France. Il s’agit de grillons, sauterelles, criquets et d’une courtilière.

Les orthoptères, des insectes sonores

La courtilière est moins connue car elle vit sous terre dans les galeries qu’elle creuse avec ses pattes avant. On peut écouter sa stridulation enregistrée par l’audionaturaliste Fernand Deroussen sur la sonothèque du Museum national d’histoire naturelle. Elle est plus proche du grillon (son nom vernaculaire est d’ailleurs « grillon-taupe »).

D’autres stridulations captées par Fernand Deroussen sont à écouter ici : le Criquet marginé, la Grande sauterelle verte, le Grillon des marais ou le Grillon champêtre (ces derniers ont un chant puissant qu’on entend dès le printemps).

Les mâles ont les chants les plus développés mais les femelles orthoptères produisent aussi de petites stridulations : le son est produit par frottement des élytres entre elles ou de l’élytre avec une partie de la patte, selon les espèces.

Grillons, sauterelles, criquets : comment faire la différence ?

Les criquets se reconnaissent facilement à leurs antennes plus courtes que leur corps, alors que grillons et sauterelles ont des antennes très longues. Si l’insecte est vert, c’est forcément une sauterelles mais toutes ne sont pas vertes ! Les grillons ont une forme plus ronde que les sauterelles.

Des insectes de milieux ouverts et ensoleillés

Il faut compter une génération par an, la larve a quasiment une forme d’adulte, elle grandit par mues successives. L’adulte meurt dès les premiers frimas. Ces insectes apprécient les milieux ouverts et l’ensoleillement donc on les trouve plutôt dans les prairies, bocages, lisières, même celles qui vivent dans les arbres. Certaines espèces supportent les milieux secs, d’autres sont typiques des milieux humides comme le Conocéphale des roseaux.

En matière d’alimentation, la courtilière est omnivore, les criquets sont phytophages (et ils mangent en particulier des herbes) et les sauterelles et grillons sont soit phytophages soit exclusivement carnivores soit omnivores selon les espèces.

Leurs prédateurs sont nombreux : oiseaux, autres insectes, araignées, mammifères insectivores, sans oublier les parasitoïdes, certaines mouches dont les larves dévorent leur hôte orthoptère vivant !

Les changements du climat rebattent les cartes de la répartition des orthoptères

Les effets du climat se font déjà sentir. Cet été en Finistère, les espèces qui consomment des herbes comme les criquets ont beaucoup souffert de la sécheresse ; cependant les criquets volent bien et apprécient la chaleur donc ils pourraient globalement profiter du réchauffement de la planète, tout comme la Grande Sauterelle verte. Les espèces qui apprécient les tourbières et landes de climats froids ou humides comme le Grillon des marais souffriront en revanche de la diminution de la surface de leur aire. Les pesticides, l’urbanisation ou l’artificialisation des sols sont d’autres facteurs qui menacent les orthoptères.