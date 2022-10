Wishbone Ash, sorte d’équivalent anglais de Lynyrd Skynyrd et originaire du sud de l’Angleterre, s’est caractérisé par son duo de guitares solo entrelacées et ses longues envolées instrumentales. Devenu populaire en 1972 avec son 3ème album – Argus- le groupe continue encore aujourd’hui d’enchanter un public amateur de folk mâtinée de jazz et de hard rock. Découvrez ou réécoutez ce chef-d’œuvre : Argus !