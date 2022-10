Bien préparer le stage de troisième

Le nom officiel du stage effectué en classe de troisième c’est la « séquence d’observation en milieu professionnel pour les élèves de 3ème. » Il s’agit souvent de stages prévus en décembre juste avant les vacances de Noël. Il peut donc être judicieux de profiter des vacances d’automne pour se mettre à chercher ce stage.

Les intérêts du stage de troisième

Cette expérience comprend de nombreux avantages : elle permet de commencer à réfléchir à un projet professionnel et elle rapporte des points à l’examen du Diplôme national du brevet si on choisit de présenter à l’oral son rapport de stage. Puisque c’est une mise en situation concrète qui change des enseignements théoriques, autant en profiter pour transformer la recherche et le stage en expérience valorisante qui va révéler des aptitudes, faire prendre confiance en soi. Il est donc important que la ou le jeune soit partie prenante dès la recherche.

Cependant, il reste parfois difficile de trouver une structure d’accueil puisqu’on n’a pas forcément le réseau relationnel qui convient. Parfois le stage est réalisé par défaut dans une entreprise que l’on connaît, par obligation mais sans valeur ajoutée pour la ou le stagiaire.

Ce stage est un incontournable en classe de troisième, obligatoire pour toute collégienne ou collégien de 14 ans et +. C’est une séquence d’observation de 5 jours qu’on peut fractionner en deux ou trois. Le stage est régi par une convention écrite signée tri partite collège/entreprise structure accueil/ parents d’élève. Il existe aussi des possibilités de stage pour les +14 ans pendant vacances scolaires via des conventions de stages portées par la CCI ou l’Ifac campus des métiers de Brest/Morlaix et Quimper.

Pour chercher, on peut donc s’adresser à son réseau personnel et familial pour commencer, mais cela peut être limité. Du côté des réseaux sociaux et d’internet, attention à la fiabilité des offres et à la diffusion de ses coordonnées.

Les visites d’entreprise peuvent être un bon moyen de se faire connaître et de s’adresser directement à une future structure d’accueil. site https://visitesentreprises29.com/

Trucs et astuces pour des candidatures spontanées

Les candidatures directes peuvent sembler plus compliquées mais c’est cette démarche qui peut ouvrir le plus de possibilités. Il faut d’abord cibler les structures accueil : entreprises ou association ou structures publiques. On peut utiliser un annuaire ou se rendre sur une zone industrielle, commerciale, agricole, un centre-bourg.

La prospection peut être réalisée par téléphone, en direct sur place ou par e-mail.

Pour ces deux dernières méthodes, prévoir un CV-lettre très simple en un seul document avec des informations pertinentes sur le profil du jeune : nom, prénom, coordonnées, 2 adresses si résidence alternée / mobilité, téléphone, e-mail, éventuellement âge, date naissance. Il est utile de préciser si on est véhiculé par des parents et dans quelles conditions. On rappelle son parcours scolaire : année en cours, nom du collège, convention stage. On précise si on suit des projets spécifiques au collège (enseignement pratique interdisciplinaire) ou des options d’enseignements facultatifs (section européenne, théâtre, etc). On termine par les activités extra scolaires et centres d’intérêts ; c’est là qu’il faut faire ressortir des informations sur des spécificités, des aptitudes personnelles, tout ce qui pourrait commencer a faire un lien avec le monde du travail dans le futur : connaissances numériques, sports, bénévolat, engagements (secourisme, créations loisirs , créations personnelles), arts, musique, coups de mains régulier familiaux par exemple garde d’enfants , ou participation activité agricole ou artisanale familiale, des connaissances pratico-pratiques, techniques, même des notions, qui pourraient être en lien avec le monde du travail un jour, par exemple, des notions simples de mécanique parce que je fais du VTT en club depuis 4 ans, j’entretiens seul mon vélo…

La partie lettre va synthétiser en quelques lignes : les modalités du stage, les dates souhaitées, l’indication de motivation (pourquoi on candidate là ici maintenant), l’explication du projet si on a déjà idée du métier ou de l’activité qu’on souhaiterait exercer ; dans le cas contraire, on précise qu’on souhaite découvrir le métier ou la structure cible.

Si on procède par téléphone, il est utile de se préparer un petit guide de quelques lignes à avoir sous les yeux pour prévoir quoi dire, les questions réponses fréquentes. Téléphoner par soi même, sans les parents est une réelle preuve autonomie. La liste simple comprend une présentation (nom prénom lieu), l’objet de l’appel (je suis élève en 3éme au collège xy, je vous contacte car je cherche une entreprise d’accueil pour un stage observation (dates). Puis les questions de base : avez-vous déjà pris des stagiaires en observation ? Qui pourrait me répondre, est-ce que je peux rappeler et qui rappeler ? Est ce que je peux vous transmettre ma candidature ou vous rencontrer pour en parler ? Bien noter les réponses et si un rendez-vous est fixé, l’heure, adresse, nom de la personne, son adresse mail, son téléphone direct.

Des liens utiles pour en savoir plus sur le stage de troisième